В Аргентине выявили первый случай заражения "омикрон"-штаммом

Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлен в Аргентине, у прибывшего из ЮАР.

Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлен в Аргентине, у прибывшего из ЮАР.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что штамм был подтвержден 5 декабря у 38-летнего жителя провинции Сан-Луис, который ездил по работе в ЮАР и вернулся в Аргентину 30 ноября через США. До отлета и по прибытию в Аргентину мужчина сдал отрицательные тесты на COVID-19. В день прилета он был помещен на карантин.

Через несколько дней мужчина узнал, что у людей, с которыми он контактировал в ЮАР, был подтвержден коронавирус, поэтому он сдал повторные анализы, которые оказались положительными. Как отмечается, полученный результат совместим с вариантами коронавируса "омикрон" и "альфа".