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В Аргентине выявили еще два случая пневмонии неизвестной этиологии

В Аргентине выявили еще два случая пневмонии неизвестной этиологии Число случаев пневмонии неизвестного происхождения в аргентинской провинции Тукуман возросло до 11.
Другие страны
3 сентября 2022 г. 21:56
В Аргентине выявили еще два случая пневмонии неизвестной этиологии

Число случаев пневмонии неизвестного происхождения в аргентинской провинции Тукуман возросло до 11.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявило министерство здравоохранения региона.

"11-м заболевшим стал 64-летний мужчина с хроническими заболеваниями. Он госпитализирован в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении.

Накануне болезнь была выявлена у 81-летнего мужчины. Он также находится в тяжелом состоянии в больнице.

Ранее сообщалось о девяти заболевших, которые работали или проходили лечение в одной и той же частной больнице.

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