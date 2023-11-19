В Аргентине выберут нового президента

Второй тур выборов президента пройдет в Аргентине.

Второй тур выборов президента пройдет в Аргентине.

Как передает Report, избирательные участки откроются в 08:00 по местному времени (15:00 - бакинское время) и будут работать до 18:00 (01:00 - бакинское время).

На высший государственный пост претендуют министр экономики, сельского хозяйства и производственного развития Серхио Масса, выдвигающийся от правящей коалиции "Союз ради родины", и депутат Хавьер Милей, возглавляющий Либертарианскую партию, которая входит в правый альянс "Свобода наступает".

Последние опросы не выявили однозначного лидера президентской гонки - некоторые исследования показывают на первом месте Массу, другие - Милея. В первом туре выборов, который прошел 22 октября, за министра экономики проголосовали 36,68%, за депутата-либертарианца - 29,98%.