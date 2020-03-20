​В Аргентине ввели обязательный карантин из-за коронавируса

Власти Аргентины ввели обязательный карантин для всей страны до 31 марта.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил президент Альберто Фернандес.

"Начиная с 00:00 все должны быть в превентивной и обязательной изоляции. Никто не может покидать своего жилья... Эта мера будет действовать до 31 марта", - сказал президент.

Он добавил, что граждане смогут ходить в магазин и в аптеку. Каждый находящийся на улице должен объяснить причину, почему он не дома.

Число заболевших COVID-19 в стране выросло до 128 человек, трое из них погибли.