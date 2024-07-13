В Аргентине включили ХАМАС в список террористических организаций

Правительство Аргентины включило палестинское радикальное движение ХАМАС в список террористических организаций.

Правительство Аргентины включило палестинское радикальное движение ХАМАС в список террористических организаций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующая запись появилась в базе данных южноамериканской страны..

ХАМАС фигурирует в списке "Публичный реестр физических и юридических лиц, связанных с террористической деятельностью и ее финансированием".

Президент Аргентины Хавьер Милей неоднократно заявлял, что считает приоритетными союзниками Аргентины Израиль и США. В декабре прошлого года глава государства сообщил, что власти работают над внесением ХАМАС в список террористических организаций.