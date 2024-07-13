В Аргентине включили ХАМАС в список террористических организаций

Правительство Аргентины включило палестинское радикальное движение ХАМАС в список террористических организаций.
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ХАМАС фигурирует в списке "Публичный реестр физических и юридических лиц, связанных с террористической деятельностью и ее финансированием".
Президент Аргентины Хавьер Милей неоднократно заявлял, что считает приоритетными союзниками Аргентины Израиль и США. В декабре прошлого года глава государства сообщил, что власти работают над внесением ХАМАС в список террористических организаций.