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В Аргентине включили ХАМАС в список террористических организаций

В Аргентине включили ХАМАС в список террористических организаций Правительство Аргентины включило палестинское радикальное движение ХАМАС в список террористических организаций.
Другие страны
13 июля 2024 г. 06:24
В Аргентине включили ХАМАС в список террористических организаций

Правительство Аргентины включило палестинское радикальное движение ХАМАС в список террористических организаций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующая запись появилась в базе данных южноамериканской страны..

ХАМАС фигурирует в списке "Публичный реестр физических и юридических лиц, связанных с террористической деятельностью и ее финансированием".

Президент Аргентины Хавьер Милей неоднократно заявлял, что считает приоритетными союзниками Аргентины Израиль и США. В декабре прошлого года глава государства сообщил, что власти работают над внесением ХАМАС в список террористических организаций.

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Версия на азербайджанском языке Argentina “HƏMAS”ı terror təşkilatları siyahısına əlavə edib

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