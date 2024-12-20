Аргентина ведет переговоры с МВФ о новой программе кредитования

Правительство Аргентины попросило Международный валютный фонд (МВФ) начать переговоры о новой программе кредитования.

Правительство Аргентины попросило Международный валютный фонд (МВФ) начать переговоры о новой программе кредитования.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила официальный представитель МВФ Джули Козак на регулярном брифинге для журналистов.

"Власти официально выразили заинтересованность в переходе на новую программу, и сейчас ведутся переговоры", - сказала она.

Козак также отметила принимаемые правительством Аргентины меры по стабилизации экономики, которые, по оценкам МВФ, принесли "впечатляющие результаты", включая значительное замедление инфляции и достижение профицита бюджета. "Наша команда продолжает конструктивно взаимодействовать с властями Аргентины, чтобы закрепить уже достигнутые успехи и решить оставшиеся проблемы", - заявила официальный представитель МВФ.