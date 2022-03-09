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В Аргентине в результате схода поезда с рельсов пострадали более 20 человек

В Аргентине в результате схода поезда с рельсов пострадали более 20 человек Свыше 20 человек пострадали при сходе поезда с рельсов недалеко от города Олаваррия, расположенного в провинции Буэнос-Айрес.
Другие страны
9 марта 2022 г. 07:25
В Аргентине в результате схода поезда с рельсов пострадали более 20 человек

Свыше 20 человек пострадали при сходе поезда с рельсов недалеко от города Олаваррия, расположенного в провинции Буэнос-Айрес.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник его мэр Эсекьель Галли.

"К настоящему моменту медицинскую помощь в больнице получил 21 человек", - написал он в Twitter.

По словам мэра, среди пострадавших - пятеро детей, которые уже выписаны. Один мужчина остается под наблюдением врачей.

Поезд направлялся из Буэнос-Айреса в портовый город Баия-Бланка. Местные власти считают, что причиной аварии могли стать дожди, в результате которых размылась насыпь под железнодорожными путями.

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