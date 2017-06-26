 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Аргентине в результате ДТП с автобусом погибли 12 человек

    Причины аварии пока не установлены

    Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере 12 человек погибли, около 30 пострадали в результате ДТП с участием автобуса в аргентинской провинции Мендоса на западе страны.

    Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сoобщил телеканал Todo Noticias.

    По его данным, в автобусе находилось много несовершеннолетних. На месте происшествия продолжают работать спасатели и врачи. Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

    Причины аварии пока не установлены. Как отмечает полиция, число жертв может возрасти.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi