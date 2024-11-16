В Аргентине сократят налоги на приобретаемые за рубежом товары

Правительство Аргентины снизит налоги на покупку товаров за рубежом и расширит лимиты.

Правительство Аргентины снизит налоги на покупку товаров за рубежом и расширит лимиты.

Как передает Report , об этом сообщил министр экономики страны Луис Капуто.

"С декабря мы повысим лимит на нерегулярный импорт (доставку курьерской службой) с $1 тыс. до $3 тыс. за заказ и расширим необлагаемую пошлиной сумму до $400 на импорт в личных целях (в этом случае нужно будет заплатить только НДС)", - написал он в соцсети X.

По словам министра, правительство хочет, чтобы у "всех аргентинцев был доступ к более конкурентным ценам".

На пресс-конференции официальный представитель администрации президента Мануэль Адорни, объявляя о решении министерства экономики, привел пример, согласно которому сейчас житель Аргентины при покупке в иностранном интернет-магазине куртки стоимостью $100 должен заплатить сверху $67 в виде налогов. После вступления в действие постановления налог в этом примере снизится до $21.