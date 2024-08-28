В Аргентине снижают ранее повышенный налог на импорт

Власти Аргентины со 2 сентября снизят на 10% налог на импорт товаров, который был повышен действующим правительством в январе текущего года.

Власти Аргентины со 2 сентября снизят на 10% налог на импорт товаров, который был повышен действующим правительством в январе текущего года.

Как передает Report, об этом сообщил аргентинский министр экономики Луис Капуто в соцсети Х.

"Начиная с понедельника 2 сентября ставка национального налога на импорт товаров и грузов будет снижена с 17,5% до 7,5%. Мы обещали и мы выполнили" - сообщил глава ведомства.

Речь идет о налоге PAIS, который аргентинские власти подняли с января в попытке увеличить доходы госбюджета, а также сократить налоговый дефицит. Тем не менее этот шаг в конечном счете привел к росту цен на поставляемые из-за рубежа товары.

По данным телеканала TN, решение властей снизить налог на импорт может негативно сказаться на поступлениях в госбюджет, профицит которого в первой половине года во многом был достигнут благодаря поступлениям от налога PAIS. Во-вторых, могут пострадать резервы аргентинского Центробанка, поскольку импортеры будут покупать больше валюты для наращивания более дешевого импорта.