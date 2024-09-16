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В Аргентине рассчитывают на снижение инфляции до 18,3% в 2025 году

В Аргентине рассчитывают на снижение инфляции до 18,3% в 2025 году Правительство Аргентины составило бюджет на 2025 год с расчетом, что рост ВВП составит 5%, инфляция - 18,3%.
Другие страны
16 сентября 2024 г. 07:40
В Аргентине рассчитывают на снижение инфляции до 18,3% в 2025 году

Правительство Аргентины составило бюджет на 2025 год с расчетом, что рост ВВП составит 5%, инфляция - 18,3%.

Как передает Report, об этом сообщила газета La Nación со ссылкой на проект бюджета.

По расчетам властей, основной рост должны обеспечить промышленность и торговля - 6,2% и 6,7%. Правительство также прогнозирует, что в 2026 и 2027 году ВВП Аргентины продолжит расти на 5% и 5,5% соответственно.

Как считает администрация президента Хавьера Милея, однозначного показателя инфляции в Аргентине удастся достичь в 2027 году. По итогам 2023 года рост цен в стране составил 211,4%, за последние восемь месяцев накопленная инфляция достигла 94,8%.

Милей, представляя проект бюджета в Конгрессе, заявил, что его "краеугольным камнем" станет "нулевой дефицит". Как пишет La Nación, подготовленный правительством текст предусматривает первичный профицит в размере 1,3% ВВП на 2025 год.

"Годами политический класс накладывал ограничения на индивидуальные свободы, сегодня мы наложим ограничения на государство. Этот проект бюджета включает механизм, который защищает бюджетный баланс", - заявил Милей.

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