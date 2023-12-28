В Аргентине прошли очередные протесты из-за реформ президента Милея

В Буэнос-Айресе прошла очередная акция протеста против реформ нового президента Аргентины Хавьера Милея.
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По его данным, в рамках акции участники профсоюзов и общественных движений прошли маршем к зданию национального суда в центре города.
Основным организатором протеста выступила Всеобщая конфедерация труда, которая днем ранее потребовала отменить указ Милея о проведении реформ и признать его неконституционным.
Отмечается, что марш состоялся вопреки попыткам администрации аргентинского президента воспрепятствовать митингам с помощью строгих мер.