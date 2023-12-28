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В Аргентине прошли очередные протесты из-за реформ президента Милея

В Аргентине прошли очередные протесты из-за реформ президента Милея Несколько тысяч человек вышли на акцию протеста в центре Буэнос-Айреса против чрезвычайного указа президента Хавьера Милея.
Другие страны
28 декабря 2023 г. 00:24
В Аргентине прошли очередные протесты из-за реформ президента Милея

В Буэнос-Айресе прошла очередная акция протеста против реформ нового президента Аргентины Хавьера Милея.

Как передает Report, об этом сообщает издание Buenos Aires Herald.

По его данным, в рамках акции участники профсоюзов и общественных движений прошли маршем к зданию национального суда в центре города.

Основным организатором протеста выступила Всеобщая конфедерация труда, которая днем ранее потребовала отменить указ Милея о проведении реформ и признать его неконституционным.

Отмечается, что марш состоялся вопреки попыткам администрации аргентинского президента воспрепятствовать митингам с помощью строгих мер.

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