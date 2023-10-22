В Аргентине пройдут президентские и парламентские выборы

Президентские и парламентские выборы пройдут сегодня в Аргентине. Помимо главы государства, гражданам страны предстоит избрать 130 депутатов и 24 сенатора Конгресса.

Президентские и парламентские выборы пройдут сегодня в Аргентине. Помимо главы государства, гражданам страны предстоит избрать 130 депутатов и 24 сенатора Конгресса.

Как передает Report, на высший государственный пост претендуют пять кандидатов. Основная борьба развернется между министром экономики Серхио Массой, выдвигающимся от правящей коалиции "Союз ради родины", экс-министром безопасности Патрисией Буллрич, представляющей крупнейшую оппозиционную коалицию "Вместе за перемены", и депутатом Хавьером Милеем, возглавляющим Либертарианскую партию, которая входит в альянс "Свобода наступает". Кроме того, на президентский пост претендуют губернатор провинции Кордова Хуан Скьяретти и депутат Мириам Брегман, представляющая коалицию "Фронт левых сил и рабочих". Действующий глава государства Альберто Фернандес, рейтинг одобрения которого опустился ниже 20%, еще в апреле объявил, что не будет выдвигаться на новый срок, хотя конституция позволяла ему сделать это.

По итогам праймериз, состоявшихся в августе, наибольшее количество голосов (31%) получил Милей, который до этого не считался одним из фаворитов. Согласно большинству опросов, он остается лидером предвыборной гонки, но отрыв между кандидатами указывает на вероятный второй тур. Наибольшие шансы выйти в него, по результатам исследований общественного мнения, у Милея и Массы.