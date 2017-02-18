 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 6,3

    Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в субботу на северо-западе Аргентины

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в субботу на северо-западе Аргентины.

    Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом говорится в сообщении Геологической служба США (USGS).

    Толчки были зафиксированы в 12.10 по времени UTC. Эпицентр землетрясения располагался примерно в 144 километрах к северо-западу от города Сан-Сальвадор-де-Жужуй. Очаг располагался на глубине 200,6 километра.

    Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi