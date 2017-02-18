В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 6,3

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в субботу на северо-западе Аргентины.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом говорится в сообщении Геологической служба США (USGS).

Толчки были зафиксированы в 12.10 по времени UTC. Эпицентр землетрясения располагался примерно в 144 километрах к северо-западу от города Сан-Сальвадор-де-Жужуй. Очаг располагался на глубине 200,6 километра.

Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.