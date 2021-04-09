В Аргентине продлили запрет на въезд иностранных туристов до конца апреля

Правительство Аргентины решило продлить запрет на въезд иностранных туристов с 9 апреля до 30 апреля.

Правительство Аргентины решило продлить запрет на въезд иностранных туристов с 9 апреля до 30 апреля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в указе, который был опубликован в четверг в "Официальном бюллетене Аргентинской Республики".

"Продлить до 30 апреля 2021 года включительно действие указа номер 274/20 (о запрете на въезд иностранцев без вида на жительство в Аргентине – ред.)", - говорится в документе. Въезжать в южноамериканскую страну могут граждане республики и резиденты, их родственники и иностранцы, получившие специальную визу.

В опубликованном указе также перечисляются новые ограничения, о которых накануне объявил президент Альберто Фернандес в связи с ростом количества случаев заражения в Аргентине. С 9 апреля в регионах с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, к которым относится в том числе столица, будет действовать запрет на свободное передвижение в ночное время, работу казино и любые собрания в закрытых помещениях.