​В Аргентине продлили переговоры по реструктуризации госдолга

Власти Аргентины в очередной раз продлили переговоры с кредиторами по реструктуризации госдолга, на этот раз - больше чем на месяц.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из сообщения министерства экономики страны.

Правительство уже несколько раз откладывало срок действия оферты, стремясь договориться с кредиторами. Последний истек 19 июня. За прошедшие две недели инвесторы предложили корректировки к плану реструктуризации, предложенному правительством, однако власти не согласились с ними.

"Аргентина заявила, что продлила срок предложения держателям долга … с 17:00 по времени Нью-Йорка 19 июня (01:00 бакинское время 20 июня) до 17:00 по времени Нью-Йорка 24 июля", - говорится в сообщении министерства.

Срок оглашения окончательного предложения назначен на 27 июля.