В Аргентине при разгоне акции протеста пострадали около 20 человек

В результате разгона акции протеста перед зданием Конгресса Аргентины в Буэнос-Айресе пострадали около 20 человек, среди которых была 10-летняя девочка.

В результате разгона акции протеста перед зданием Конгресса Аргентины в Буэнос-Айресе пострадали около 20 человек, среди которых была 10-летняя девочка.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал C5N.

Согласно информации, большинство пострадавших обратились за медицинской помощью из-за травм, полученных от резиновых пуль, и воздействия слезоточивого газа.

По данным телеканала, были задержаны не менее трех человек.

Днем ранее в столице Аргентины начались акции протеста, в которых приняли участие несколько тысяч человек. Манифестанты выступали против президентского вето на законопроект об изменении расчета пенсий с целью их повышения.

2 сентября президент Аргентины Хавьер Милей наложил вето на одобренный парламентом законопроект, который предполагал повышение пенсий на 7%. В пояснении исполнительная власть указала на невозможность выделить финансирование.