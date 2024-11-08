О нас

В Аргентине предпринимателя признали виновным в гибели 100 пингвинов

В Аргентине предпринимателя признали виновным в гибели 100 пингвинов Суд аргентинского города Росон признал виновным в нанесении ущерба окружающей среде аргентинца, который проехал тяжелой техникой по месту гнездования пингвинов.
Другие страны
8 ноября 2024 г. 03:56
В Аргентине предпринимателя признали виновным в гибели 100 пингвинов

Суд аргентинского города Росон признал виновным в нанесении ущерба окружающей среде аргентинца, который проехал тяжелой техникой по месту гнездования пингвинов.

Как передает Report со ссылкой на газету Clarin, об этом сообщила пресс-служба судебной власти провинции Чубут.

"Суд единогласно решил признать Рикардо Ла-Рехина ответственным за причинение вреда с отягчающими обстоятельствами", - говорится в тексте. Его также признали виновным в жестоком обращении с животными. Приговор будет вынесен 11 ноября.

Следствие установило, что Ла-Рехина в 2021 году проехал тяжелой техникой по территории, где гнездятся пингвины, чтобы построить дорогу и ограждения для своего участка, расположенного по соседству с заповедником Пунта-Томбо. По данным газеты, от действий предпринимателя погибли более 100 пингвинов, были уничтожены почти 300 гнезд. Как отмечает издание, речь идет о первом деле об экоциде, по которому был вынесен приговор в Латинской Америке.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Байден продлил на год запрет на инвестиции США в некоторые фирмы КНР
Байден продлил на год запрет на инвестиции США в некоторые фирмы КНР
8 ноября 2024 г. 02:51
Аргентинская прокуратура заявила о появлении троих обвиняемых в деле о смерти певца Пейна
Аргентинская прокуратура заявила о появлении троих обвиняемых в деле о смерти певца Пейна
8 ноября 2024 г. 01:48
Джо Байден примет участие в саммитах АТЭС и G20
Джо Байден примет участие в саммитах АТЭС и G20
8 ноября 2024 г. 00:59
Трамп допустил возможность переговоров с Путиным
Трамп допустил возможность переговоров с Путиным
8 ноября 2024 г. 00:25
ФРС США снизила ставку на 25 пунктов
ФРС США снизила ставку на 25 пунктов
7 ноября 2024 г. 23:39
Путин впервые высказался о победе Трампа на выборах в США
Путин впервые высказался о победе Трампа на выборах в США
7 ноября 2024 г. 23:25
Глава ЕК провела телефонный разговор с Трампом
Глава ЕК провела телефонный разговор с Трампом
7 ноября 2024 г. 22:17
Путин: Разрыв между золотым миллиардом и остальным миром усилит миграцию
Путин: Разрыв между "золотым миллиардом" и остальным миром усилит миграцию
7 ноября 2024 г. 21:36
Финляндия предложила НАТО разместить у себя базу разведывательных БПЛА
Финляндия предложила НАТО разместить у себя базу разведывательных БПЛА
7 ноября 2024 г. 21:19
Эрдоган не видит разумного объяснения блокированию усилий Турции по вступлению в ЕС
Эрдоган не видит разумного объяснения блокированию усилий Турции по вступлению в ЕС
7 ноября 2024 г. 20:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi