В Аргентине предпринимателя признали виновным в гибели 100 пингвинов

Суд аргентинского города Росон признал виновным в нанесении ущерба окружающей среде аргентинца, который проехал тяжелой техникой по месту гнездования пингвинов.

Суд аргентинского города Росон признал виновным в нанесении ущерба окружающей среде аргентинца, который проехал тяжелой техникой по месту гнездования пингвинов.

Как передает Report со ссылкой на газету Clarin , об этом сообщила пресс-служба судебной власти провинции Чубут.

"Суд единогласно решил признать Рикардо Ла-Рехина ответственным за причинение вреда с отягчающими обстоятельствами", - говорится в тексте. Его также признали виновным в жестоком обращении с животными. Приговор будет вынесен 11 ноября.

Следствие установило, что Ла-Рехина в 2021 году проехал тяжелой техникой по территории, где гнездятся пингвины, чтобы построить дорогу и ограждения для своего участка, расположенного по соседству с заповедником Пунта-Томбо. По данным газеты, от действий предпринимателя погибли более 100 пингвинов, были уничтожены почти 300 гнезд. Как отмечает издание, речь идет о первом деле об экоциде, по которому был вынесен приговор в Латинской Америке.