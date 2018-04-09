В Аргентине потерпел крушение небольшой самолет, погибли 5 человек

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Пять человек стали жертвами катастрофы небольшого самолета в Аргентине, сообщает в воскресенье бюро по расследованию происшествий в гражданской авиации этой страны. Как передает Report, cамолет направлялся из провинции Мендоса в провинцию Буэнос-Айрес.

"Катастрофа самолета PA 34 Piper… в сельской местности между Кему-Кему и Пеллегрини (провинция Ла-Пампа). Пять человек на борту погибли", — сообщило бюро в своем микроблоге в Twitter.

Среди погибших — пилот и четыре пассажира.



