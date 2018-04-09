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    В Аргентине потерпел крушение небольшой самолет, погибли 5 человек

    Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Пять человек стали жертвами катастрофы небольшого самолета в Аргентине, сообщает в воскресенье бюро по расследованию происшествий в гражданской авиации этой страны. Как передает Report, cамолет направлялся из провинции Мендоса в провинцию Буэнос-Айрес.

    "Катастрофа самолета PA 34 Piper… в сельской местности между Кему-Кему и Пеллегрини (провинция Ла-Пампа). Пять человек на борту погибли", — сообщило бюро в своем микроблоге в Twitter.

     Среди погибших — пилот и четыре пассажира.


     

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