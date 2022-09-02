В Аргентине попытались застрелить вице-президента Киршнер

В Буэнос-Айресе предпринята попытка покушения на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер, она не пострадала, нападавший задержан.
Инцидент произошел на встрече Киршнер со сторонниками возле ее дома. На видеозаписи момента покушения видно, что мужчина направил пистолет в лицо вице-президента, но не выстрелил. По сообщениям местных СМИ, на которые ссылается The Guardian, пистолет мог дать осечку.
Покушавшегося издание называет 35-летним бразильцем, который был арестован на месте.
"Человек, которого опознали те, кто был поблизости, и у которого было оружие, был задержан сотрудниками службы безопасности. Они отвели его в сторону, нашли оружие, и теперь оно должно быть исследовано", - заявил министр безопасности Анибал Фернандес местному кабельному новостному каналу C5N.
Он отметил, что пока будет осторожен с подробностями до получения следствием более точных данных.