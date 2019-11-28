В Аргентине перевернулся автобус со школьниками, погибли два человека - ВИДЕО

Автобус, везший школьников на экскурсию, перевернулся в Аргентине, по меньшей мере два человека погибли, 10 пострадали, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

В автобусе, направлявшемся в океанариум в городе в Сан-Клементе-дель-Тую на северо-востоке Аргентины, находилось 43 школьника в возрасте от 11 до 13 лет, их сопровождали восемь взрослых.

Пострадавшие, среди которых есть дети с тяжелыми травмами, были доставлены в больницу.

Причины ДТП пока не установлены. Тест на наличие алкоголя в крови водителя показал отрицательный результат.