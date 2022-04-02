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В Аргентине отменили требование о соблюдении социальной дистанции

В Аргентине отменили требование о соблюдении социальной дистанции В Аргентине отменили требование соблюдать социальную дистанцию в два метра, введенное из-за пандемии коронавируса
Другие страны
2 апреля 2022 г. 11:00
В Аргентине отменили требование о соблюдении социальной дистанции

В Аргентине отменили требование соблюдать социальную дистанцию в два метра, введенное из-за пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое решение министерства здравоохранения было опубликовано в "Официальном бюллетене Аргентинской Республики".

"Упразднить [норму о] социальной дистанции в два метра", - говорится в документе. Ведомство, однако, рекомендует продолжать носить маски в закрытых помещениях.

Как пояснил Минздрав, смягчение мер стало возможным в связи с тем, что в стране полностью привиты от коронавируса 80% жителей, и "последние девять недель подряд наблюдается снижение числа случаев" заражения.

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Версия на английском языке Argentina lifts social distancing requirements as cases decline

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