В Аргентине отменили требование о соблюдении социальной дистанции

В Аргентине отменили требование соблюдать социальную дистанцию в два метра, введенное из-за пандемии коронавируса

В Аргентине отменили требование соблюдать социальную дистанцию в два метра, введенное из-за пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое решение министерства здравоохранения было опубликовано в "Официальном бюллетене Аргентинской Республики".

"Упразднить [норму о] социальной дистанции в два метра", - говорится в документе. Ведомство, однако, рекомендует продолжать носить маски в закрытых помещениях.

Как пояснил Минздрав, смягчение мер стало возможным в связи с тем, что в стране полностью привиты от коронавируса 80% жителей, и "последние девять недель подряд наблюдается снижение числа случаев" заражения.