​В Аргентине определились кандидаты на пост президента

Девять аргентинских политиков, в том числе действующий президент Маурисио Макри, выдвинули свои кандидатуры для участия в выборах главы государства.

Об этом сообщила газета La Nacion, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Согласно опросам общественного мнения, основным соперником Макри будет Альберто Фернандес, который возглавлял кабинет министров с 2003 по 2008 год. Его кандидатом в вице-президенты будет Фернандес де Киршнер, занимавшая пост главы государства с 2007 по 2015 год. Они будут представлять левоцентристский альянс "Фронт для всех", в который вошли в том числе члены Хустисиалистской партии.