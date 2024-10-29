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В Аргентине обрушилось 10-этажное здание, под завалами находятся не менее 7 человек

В Аргентине обрушилось 10-этажное здание, под завалами находятся не менее 7 человек Аргентинские спасатели ведут поисково-спасательную операцию на месте обрушения 10-этажного апарт-отеля в городе Вилья-Хесель. Под завалами находятся не менее семи человек.
Другие страны
29 октября 2024 г. 15:43
В Аргентине обрушилось 10-этажное здание, под завалами находятся не менее 7 человек

Аргентинские спасатели ведут поисково-спасательную операцию на месте обрушения 10-этажного апарт-отеля в городе Вилья-Хесель. Под завалами находятся не менее семи человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал TN,

Спасателям удалось связаться с несколькими пострадавшими. Данных о погибших на данный момент нет.

Здание обрушилось в 01:30. По предварительным данным, в отеле было мало постояльцев в момент происшествия. От обрушения также пострадали соседние здания.

Два месяца назад власти города обязали владельцев отеля остановить работы по модификации здания, которые не были согласованы.

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