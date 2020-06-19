​В Аргентине новый антирекорд заражения коронавирусом

Аргентинские медики за сутки выявили 1 958 случаев инфицирования коронавирусом, что является новым антирекордом для республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство здравоохранения южноамериканской страны.

Общее число заразившихся достигло 37 510.

За день была подтверждена смерть 19 пациентов с коронавирусом. Всего жертвами пандемии в стране стали 913 человек.

Ранее в Аргентине регистрировали не более 1 531 случая инфицирования в сутки.

Больше всего новых случаев было зафиксировано в провинции Буэнос-Айрес - 1 106. За ней следует столица с 692 случаями. В Аргентине остается только одна провинция, где не было зафиксировано ни одного заразившегося - Катамарка.