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В Аргентине наркоторговцы разбились на угнанном самолете

В Аргентине наркоторговцы разбились на угнанном самолете Пятеро преступников, связанных с наркоторговлей, угнали легкомоторный самолет Cessna-206 из авиаклуба в аргентинской провинции Чако. Злоумышленникам не удалось далеко сбежать, они разбились сразу после взлета, так как не открыли подачу топлива.
Другие страны
19 января 2023 г. 06:03
В Аргентине наркоторговцы разбились на угнанном самолете

Пятеро преступников, связанных с наркоторговлей, угнали легкомоторный самолет Cessna-206 из авиаклуба в аргентинской провинции Чако. Злоумышленникам не удалось далеко сбежать, они разбились сразу после взлета, так как не открыли подачу топлива.

Как передает Report, об этом сообщает местное издание Diario Norte.

"Упади он в городе, была бы трагедия. У самолета скрытая система блокировки", — указал прокурор Серхио Риос.

Он подчеркнул, что когда злоумышленники взлетали, то забыли открыть кран подачи топлива, и у них кончился бензин.

"Не все знают, где находится этот топливопровод", - добавил прокурор.

Отмечается, что грабители взломали ангар аэроклуба Вилья Анхела и угнали Cessna-206. Борт принадлежал местному фермеру.

Позже полыхающие обломки нашли в семи километрах от взлетной полосы.

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Версия на азербайджанском языке Argentinalı narkotacirlər qaçırdıqları təyyarədə qəzaya uğrayıblar

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