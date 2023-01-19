В Аргентине наркоторговцы разбились на угнанном самолете

Пятеро преступников, связанных с наркоторговлей, угнали легкомоторный самолет Cessna-206 из авиаклуба в аргентинской провинции Чако. Злоумышленникам не удалось далеко сбежать, они разбились сразу после взлета, так как не открыли подачу топлива.

Пятеро преступников, связанных с наркоторговлей, угнали легкомоторный самолет Cessna-206 из авиаклуба в аргентинской провинции Чако. Злоумышленникам не удалось далеко сбежать, они разбились сразу после взлета, так как не открыли подачу топлива.

Как передает Report , об этом сообщает местное издание Diario Norte.

"Упади он в городе, была бы трагедия. У самолета скрытая система блокировки", — указал прокурор Серхио Риос.

Он подчеркнул, что когда злоумышленники взлетали, то забыли открыть кран подачи топлива, и у них кончился бензин.

"Не все знают, где находится этот топливопровод", - добавил прокурор.

Отмечается, что грабители взломали ангар аэроклуба Вилья Анхела и угнали Cessna-206. Борт принадлежал местному фермеру.

Позже полыхающие обломки нашли в семи километрах от взлетной полосы.