В Аргентине началось голосование во втором туре президентских выборов

Избирательные участки открылись в воскресенье в Аргентине для голосования на выборах президента.

Голосование во втором туре выборов президента началось в Аргентине. Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени (15:00 по бакинскому) и будут работать до 18:00 (01:00 понедельника).

Как сообщает Report , на высший государственный пост претендуют министр экономики, сельского хозяйства и производственного развития Серхио Масса, выдвигающийся от правящей коалиции "Союз ради родины", и депутат Хавьер Милей, возглавляющий Либертарианскую партию, которая входит в правый альянс "Свобода наступает".

Последние опросы не выявили однозначного лидера президентской гонки. В первом туре выборов, который прошел 22 октября, за министра экономики проголосовали 36,68%, за депутата-либертарианца - 29,98%. Экс-кандидат в президенты от крупнейшей оппозиционной коалиции "Вместе за перемены" Патрисия Буллрич, занявшая в первом туре выборов третье место с 23,83% голосов, выразила поддержку Милею.

Аргентина переживает глубокий экономический кризис. Инфляция с начала года набрала 120%, национальная валюта обесценивается, зарплаты населения практически не растут, бедность превышает 40%. Страна почти лишилась международных резервов и вынуждена прибегать к помощи Китая, чтобы платить по многомиллиардным долгам перед МВФ.

Оба кандидата предлагают абсолютно противоположные идеи. Милей выступает за дедолларизацию экономики, приватизацию, в том числе в сфере образования и здравоохранения, за отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и РФ в пользу США и Израиля. Кроме того, Милей против вступления Аргентины в БРИКС.

Масса, напротив, планирует бороться с кризисом, увеличивая экспортные поставки, готов работать со всем миром, лишь бы это было в интересах страны, он за вступление в БРИКС и готов взять деньги у банка БРИКС на инфраструктурные проекты. Масса обещает продолжить социальную поддержку населения и сохранить бесплатные школы, университеты и больницы.

Голосование на выборах в Аргентине является обязательным для граждан. Ожидается, что результаты будут известны уже в воскресенье вечером по местному времени.