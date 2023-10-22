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В Аргентине началось голосование на президентских и парламентских выборах

В Аргентине началось голосование на президентских и парламентских выборах Голосование на президентских и парламентских выборах началось в Аргентине. Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени и будут работать до 18:00.
Другие страны
22 октября 2023 г. 15:15
В Аргентине началось голосование на президентских и парламентских выборах

Голосование на президентских и парламентских выборах началось в Аргентине. Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени (15:00 по бакинскому) и будут работать до 18:00.

Как сообщает Report, на высший государственный пост претендуют пять кандидатов.

Основная борьба развернется между министром экономики Серхио Массой, выдвигающимся от правящей коалиции "Союз ради родины", экс-министром безопасности Патрисией Булрич, представляющей крупнейшую оппозиционную коалицию "Вместе за перемены", и депутатом Хавьером Милеем, возглавляющим Либертарианскую партию, которая входит в альянс "Свобода движется вперед". Действующий президент Альберто Фернандес еще в апреле объявил, что не будет выдвигаться на новый срок, хотя конституция позволяла ему сделать это.

Для победы в первом туре кандидату, заручившемуся наибольшей поддержкой населения, необходимо набрать более 45% голосов либо 40% при условии, что отрыв от его ближайшего соперника составляет не менее 10 процентных пунктов. Если никто из претендентов на высший государственный пост не добьется этого результата, второй тур голосования пройдет 19 ноября. По итогам первичных выборов (праймериз), состоявшихся в августе, наибольшее число голосов (31%) получил Милей, который до этого не считался одним из фаворитов. Согласно большинству опросов, он остается лидером предвыборной гонки, но разрыв между кандидатами указывает на вероятный второй тур. Наибольшие шансы выйти в него, согласно результатам исследований общественного мнения, у Милея и Массы.

Помимо главы государства, гражданам страны предстоит избрать 130 депутатов и 24 сенатора Конгресса. Как ожидается, предварительные итоги выборов будут объявлены вечером по местному времени. Голосование является обязательным для всех граждан Аргентины старше 16 лет.

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Версия на азербайджанском языке Argentinada prezident və parlament seçkiləri başlayıb

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