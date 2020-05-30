Наверх

В Аргентине начали расследование против экс-президента

​В Аргентине начали расследование против экс-президента

Маурисио Макри

Прокуратура Аргентины открыла расследование о причастности экс-президента страны Маурисио Макри к шпионажу за политиками, журналистами и деятелями культуры.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости источники в судебных кругах.

"Прокурор дал ход заявлению Федерального расследовательного управления (AFI) против Макри и других чиновников", - сообщил один из собеседников агентства.

Речь идет о том, что во время правления экс-президента якобы была слежка за электронными письмами 80 человек, среди них политики, журналисты, историки и представители сферы культуры.

В частности, среди тех, за кем могли следить, упоминается действующий министр по делам женщин Элисабет Гомес Алькорта, которая готова выступить в качестве истицы по данному делу.

Жалоба подана также против бывшего руководства AFI и его агентов.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!