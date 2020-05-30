​В Аргентине начали расследование против экс-президента

Маурисио Макри https://report.az/storage/news/c4b5ca7d1de79b4bb6dd3d39a721f1ca/851c7996-ce37-4435-a8fa-f3090ac6f829_292.jpg

Прокуратура Аргентины открыла расследование о причастности экс-президента страны Маурисио Макри к шпионажу за политиками, журналистами и деятелями культуры.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости источники в судебных кругах.

"Прокурор дал ход заявлению Федерального расследовательного управления (AFI) против Макри и других чиновников", - сообщил один из собеседников агентства.

Речь идет о том, что во время правления экс-президента якобы была слежка за электронными письмами 80 человек, среди них политики, журналисты, историки и представители сферы культуры.

В частности, среди тех, за кем могли следить, упоминается действующий министр по делам женщин Элисабет Гомес Алькорта, которая готова выступить в качестве истицы по данному делу.

Жалоба подана также против бывшего руководства AFI и его агентов.