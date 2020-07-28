В Аргентине изобрели сыворотку от COVID-19

Испытание на людях новой гиперимунной сыворотки против коронавирусной инфекции COVID-19 началось в Аргентине.

Испытание на людях новой гиперимунной сыворотки против коронавирусной инфекции COVID-19 началось в Аргентине.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал TN.

"Началось тестирование гиперимунной сыворотки, эксклюзивной разработки Аргентины. 242 пациента, находящиеся в среднем и тяжелом состоянии, попробуют это лечение", - говорится в сообщении.

Испытания проходят в четырех медицинских учреждениях, но его планируется распространить еще более чем на десять больниц.

Сыворотка представляет собой разновидность пассивной иммунизации, которая состоит в введении антител пациентам, что позволяет блокировать или предотвращать распространение инфекции. По своему действию она напоминает те препараты, что используются при укусах змей или скорпионов или же при риске заболевания столбняком и бешенством.

Всего в Аргентине подтверждено 162 526 случаев инфицирования коронавирусом, скончались 2 956 человек, выписаны из больниц 72 575 пациентов.