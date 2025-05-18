В Аргентине из-за наводнения эвакуировали более 7 тыс. человек

Более 7 тыс. человек эвакуированы в пригородах Буэнос-Айреса и некоторых городах одноименной провинции из-за наводнения, вызванного сильными дождями.

Более 7 тыс. человек эвакуированы в пригородах Буэнос-Айреса и некоторых городах одноименной провинции из-за наводнения, вызванного сильными дождями.

Как передает Report, об этом сообщила газета La Nación со ссылкой на власти региона.

По их данным, три человека числятся пропавшими без вести. Часть эвакуированных покинула зону бедствия самостоятельно.

Сильные дожди продолжаются в Буэнос-Айресе и его пригородах с пятницы. За это время выпало более 400 мм осадков. Правительство провинции предупредило, что в пострадавших районах сохраняется красный уровень угрозы из-за ожидаемых ураганных ветров, осадков и грозы.