В Аргентине из-за наводнения эвакуировали более 7 тыс. человек

Более 7 тыс. человек эвакуированы в пригородах Буэнос-Айреса и некоторых городах одноименной провинции из-за наводнения, вызванного сильными дождями.
Как передает Report, об этом сообщила газета
По их данным, три человека числятся пропавшими без вести. Часть эвакуированных покинула зону бедствия самостоятельно.
Сильные дожди продолжаются в Буэнос-Айресе и его пригородах с пятницы. За это время выпало более 400 мм осадков. Правительство провинции предупредило, что в пострадавших районах сохраняется красный уровень угрозы из-за ожидаемых ураганных ветров, осадков и грозы.