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В Аргентине инфляция в годовом выражении превысила 160%

В Аргентине инфляция в годовом выражении превысила 160% Рост цен в Аргентине в ноябре составил 12,8%, в годовом выражении инфляция превысила 160%.
Другие страны
14 декабря 2023 г. 04:09
В Аргентине инфляция в годовом выражении превысила 160%

Рост цен в Аргентине в ноябре составил 12,8%, в годовом выражении инфляция превысила 160%.

Как передает Report, это следует из данных, которые опубликовал институт статистики и переписи республики.

"Общий уровень индекса потребительских цен в ноябре 2023 года вырос на 12,8%, накопленный с начала года рост составил 148,2%. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года рост составил 160,9%", - говорится в докладе.

По данным составителей доклада, больше всего (на 15,9%) в ноябре в Аргентине выросли цены на услуги в сфере здравоохранения. За ними следуют продукты питания (+15,7%) и услуги связи (+15,2%).

В сентябре и августе месячная инфляция в Аргентине уже превышала 12%, однако в октябре она снизилась до 8,3%. Цены начали вновь заметно расти после прошедшего 19 ноября второго тура выборов президента, в котором победил либертарианец Хавьер Милей. После избрания он предупредил, что страну ждут радикальные реформы и несколько месяцев с высокой инфляцией.

Аргентина уже несколько лет входит в число стран с самой высокой инфляцией. По итогам 2022 года рост цен составил 94,8%, 2021 года - 50,9%, 2020 года - 36,1%.

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