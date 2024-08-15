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В Аргентине инфляция с начала года приблизилась к 90%

В Аргентине инфляция с начала года приблизилась к 90% В Аргентине с начала года накопленная инфляция составила почти 90%.
Другие страны
15 августа 2024 г. 00:13
В Аргентине инфляция с начала года приблизилась к 90%

В Аргентине с начала года накопленная инфляция составила почти 90%.

Как передает Report, это следует из данных, опубликованных институтом статистики и переписи Аргентины.

"Общий уровень индекса потребительских цен в июле 2024 года вырос на 4%, с начала года - на 87%. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года рост составил 263,4%", - говорится в докладе.

Согласно данным, в июле сильнее всего выросли цены в ресторанном и гостиничном секторах (+6,5%), за ними следуют алкогольные напитки и табак (+6,1%), коммунальные услуги (+6%), стоимость которых в июне уже выросла на 14,3% по сравнению с маем, цены на продукты питания выросли на 3,2%.

Аргентина уже несколько лет входит в число стран с самой высокой инфляцией. По итогам 2023 года рост цен составил 211,4%, 2022 год - 94,8%, 2021 год - 50,9%. Рост цен значительно ускорился после избрания президентом Хавьера Милея 19 ноября. Одной из первых мер его правительства стало повышение официального курса американской валюты с 366 до 800 песо за 1 доллар.

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