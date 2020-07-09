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В Аргентине для лечения коронавируса используют "шлем космонавтов"

В Аргентине для лечения коронавируса используют "шлем космонавтов" Аргентинские медики используют кислородный шлем, наподобие того, что носят космонавты или водолазы, для лечения больных с COVID-19.
Другие страны
9 июля 2020 г. 22:43
В Аргентине для лечения коронавируса используют шлем космонавтов

Аргентинские медики используют кислородный шлем, наподобие того, что носят космонавты или водолазы, для лечения больных с COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил доктор Гильермо Монтиэль, курирующий отделение неинвазивной поддержки больницы Фернандес в Буэнос-Айресе.

"Мы упражнялись в этой технологии с конца марта, в начале апреля у нас были встречи с министром здравоохранения столицы Фернаном Киросом, и уже сейчас мы применяем эту технологию, потому что она показала хорошие результаты", - сообщил он телеканалу TN.

Шлем имеет кислородную систему, регулировку давления и управляется сотрудниками больницы.

"Это то, чего не хватает пациенту, чтобы его легкие могли раскрыться и он мог легче дышать… Мы хотели бы видеть применение этой системы во всех частных клиниках и государственных больницах", - отметил Монтиэль.

Новая технология позволяет людям выздоравливать быстрее - пациенты, использующие его, проводят в больнице пять дней, а не месяц, как другие. Так, больнице Фернандеса уже удалось освободить 19 коек в интенсивной терапии для новых больных.

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