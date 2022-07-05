В Аргентине четырех экс-военных приговорили к пожизненному сроку

Аргентинский суд приговорил к пожизненному сроку четырех бывших военных по делу о внесудебных расправах над противниками военного режима (1976-1983 годы), получивших название "полеты смерти".

Аргентинский суд приговорил к пожизненному сроку четырех бывших военных по делу о внесудебных расправах над противниками военного режима (1976-1983 годы), получивших название "полеты смерти".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник департамент по правам человека министерства юстиции южноамериканской республики.

"Второй федеральный суд Сан-Мартина сегодня приговорил к пожизненному сроку бывших военных Луиса дель Валье Арсе, Эдуардо Лансе, Анхеля Дельсиса Малакальсу и Сантьяго Омара Ривероса как ответственных за "полеты смерти" на базе Кампо-де-Майо", - говорится в сообщении.

Их признали виновными в "незаконном лишении свободы, истязаниях и совершенном с отягчающими обстоятельствами убийстве четырех человек", которые содержались в одной из тайных тюрем для противников военного режима. Тела погибших были найдены на берегу Атлантического океана в период с 1976 по 1978 годы.

98-летний Риверос уже отбывает наказание в тюрьме за другие преступления, совершенные в годы военного режима. Остальные осужденные, которым от 79 до 93 лет, будут находиться под домашним арестом до проведения медицинского осмотра. Врачи оценят возможность перевода их в обычную тюрьму.