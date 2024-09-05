В Аргентине четыре человека пострадали при детонации посылки со взрывчаткой

Четыре человека пострадали в результате детонации пакета со взрывчаткой, который был направлен на имя председателя Сельскохозяйственного общества Аргентины (La Sociedad Rural Argentina).

Четыре человека пострадали в результате детонации пакета со взрывчаткой, который был направлен на имя председателя Сельскохозяйственного общества Аргентины (La Sociedad Rural Argentina).

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил министр безопасности Буэнос-Айреса Вальдо Вольф.

"Когда его секретарь открыла пакет, произошел взрыв. <...> Сработала пожарная сигнализация, секретарь была доставлена в больницу с небольшим ушибом руки, как и еще три человека, которые вдохнули образовавшийся в результате взрыва [дым]. К счастью, все в порядке", - сказал он журналистам.

Здание после взрыва было эвакуировано. Правоохранительные органы расследуют произошедшее.