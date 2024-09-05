О нас

В Аргентине четыре человека пострадали при детонации посылки со взрывчаткой

В Аргентине четыре человека пострадали при детонации посылки со взрывчаткой Четыре человека пострадали в результате детонации пакета со взрывчаткой, который был направлен на имя председателя Сельскохозяйственного общества Аргентины (La Sociedad Rural Argentina).
Другие страны
5 сентября 2024 г. 21:20
В Аргентине четыре человека пострадали при детонации посылки со взрывчаткой

Четыре человека пострадали в результате детонации пакета со взрывчаткой, который был направлен на имя председателя Сельскохозяйственного общества Аргентины (La Sociedad Rural Argentina).

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил министр безопасности Буэнос-Айреса Вальдо Вольф.

"Когда его секретарь открыла пакет, произошел взрыв. <...> Сработала пожарная сигнализация, секретарь была доставлена в больницу с небольшим ушибом руки, как и еще три человека, которые вдохнули образовавшийся в результате взрыва [дым]. К счастью, все в порядке", - сказал он журналистам.

Здание после взрыва было эвакуировано. Правоохранительные органы расследуют произошедшее.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Путин: Россия не отказывается от транзита газа через Украину
Путин: Россия не отказывается от транзита газа через Украину
5 сентября 2024 г. 12:50
Синоптики предупредили об усилении ветра в регионах Азербайджана
Синоптики предупредили об усилении ветра в регионах Азербайджана
30 августа 2024 г. 15:28
Токаев: В 2025 году завершим прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия
Токаев: В 2025 году завершим прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия
2 сентября 2024 г. 11:00
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 34 градусов
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 34 градусов
4 сентября 2024 г. 12:30
Прогноз погоды на последний день августа
Прогноз погоды на последний день августа
30 августа 2024 г. 12:51
В Турции сегодня отмечают День победы
В Турции сегодня отмечают День победы
30 августа 2024 г. 08:00
Мухтар Бабаев: За последние 10 лет уровень моря в мире поднимался быстрее прежнего
Мухтар Бабаев: За последние 10 лет уровень моря в мире поднимался быстрее прежнего
3 сентября 2024 г. 09:43
Синоптики предупредили о повышении температуры в Азербайджане
Синоптики предупредили о повышении температуры в Азербайджане
2 сентября 2024 г. 16:28
Президент Турции встретился с членами семей шехидов Карабахской войны
ФотоПрезидент Турции встретился с членами семей шехидов Карабахской войны
31 августа 2024 г. 11:14
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями Кяльбаджара
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями Кяльбаджара
2 сентября 2024 г. 22:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi