В Аргентине арестованы более 100 нарушителей требований карантина

Более 100 человек были задержаны за нарушение эпидемиологических протоколов во время праздника, устроенного в честь открытия после карантина одного из баров в аргентинской провинции Сан-Луис.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал TN.

Празднование проходило в городе Сан-Луис (столица одноименной провинции), правоохранители узнали о нем из прямой трансляции, которая велась в Facebook.В настоящее время жесткий карантин действует в Буэнос-Айресе и еще нескольких городах, большинство регионов уже отменили обязательную изоляцию и разрешили снова открыть рестораны и бары, но при условии, что будет обеспечено соблюдение социальной дистанции между людьми.Количество посетителей бара в Сан-Луисе в разы превышало установленные ограничениями пределы.В Аргентине зафиксировано 31 577 случаев заболевания COVID-19, скончались 833 человека.