В Аргентине 17 человек пострадали в ходе празднований победы в Кубке Америки

В результате беспорядков в ходе празднования победы сборной Аргентины по футболу в Кубке Америки в Буэнос-Айресе пострадали не менее 17 человек, в том числе трое полицейских.

В результате беспорядков в ходе празднования победы сборной Аргентины по футболу в Кубке Америки в Буэнос-Айресе пострадали не менее 17 человек, в том числе трое полицейских.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал TN со ссылкой на медицинскую службу города.

Согласно информации, среди обратившихся за медицинской помощью были люди с ранениями от холодного и огнестрельного оружий, семь человек задержали.

Празднование проходило у Обелиска, расположенного в центре Буэнос-Айреса, где ближе к утру на улице произошли беспорядки: участники разбили витрины расположенных рядом ресторанов и магазинов, подожгли мусорные баки, ограбили несколько торговых точек и кафе.

Сообщается, что полиция применила для разгона вандалов водометы.

По данным СМИ, перед началом финального матча у Обелиска погиб один из болельщиков сборной, который забрался на инсталляцию и упал с высоты шесть метров.

Напомним, что 14 июля сборная Аргентины со счетом 1:0 в дополнительное время обыграла команду Колумбии в финальном матче Кубка Америки по футболу. Встреча прошла в городе Майами-Гарденс (США, штат Флорида). Сборная Аргентины в 16-й раз стала победителем Кубка Америки и обошла по этому показателю команду Уругвая (15), став рекордсменом по числу побед на турнире.