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В апреле пройдет вторая конференция по ядерному разоружению

В апреле пройдет вторая конференция по ядерному разоружению Вторая конференция по ядерному разоружению состоится в апреле в Токио.
Другие страны
14 марта 2023 г. 14:59
В апреле пройдет вторая конференция по ядерному разоружению

Вторая конференция по ядерному разоружению состоится в апреле в Токио.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси.

По его словам, конференцию посетят 6 иностранных экспертов, еще пятеро примут участие по видеосвязи: "Они [эксперты] будут представлять как страны, не обладающие этим оружием, так и ядерные державы".

Первая конференция по ядерному разоружению состоялась в декабре 2022 года в Хиросиме. Она прошла по инициативе премьер-министра страны Фумио Кисиды в рамках представленной им ранее в ходе обзорной конференции стран - участниц Договора о нераспространении ядерного оружия концепции ядерного разоружения под названием "Хиросимский план действий".

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Версия на английском языке Second conference on nuclear disarmament to be held in April

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