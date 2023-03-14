В апреле пройдет вторая конференция по ядерному разоружению

Вторая конференция по ядерному разоружению состоится в апреле в Токио.

Вторая конференция по ядерному разоружению состоится в апреле в Токио.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси.

По его словам, конференцию посетят 6 иностранных экспертов, еще пятеро примут участие по видеосвязи: "Они [эксперты] будут представлять как страны, не обладающие этим оружием, так и ядерные державы".

Первая конференция по ядерному разоружению состоялась в декабре 2022 года в Хиросиме. Она прошла по инициативе премьер-министра страны Фумио Кисиды в рамках представленной им ранее в ходе обзорной конференции стран - участниц Договора о нераспространении ядерного оружия концепции ядерного разоружения под названием "Хиросимский план действий".