О нас

В апреле пройдет конференция по восстановлению Украины

В апреле пройдет конференция по восстановлению Украины Конференция по восстановлению Украины, которую организует правительство Италии, запланирована на 26 апреля.
Другие страны
10 марта 2023 г. 20:03
В апреле пройдет конференция по восстановлению Украины

Конференция по восстановлению Украины, которую организует правительство Италии, запланирована на 26 апреля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом этом сообщил вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

"Сегодня в ходе сеанса связи с министрами иностранных дел G7 я объявил, что наше правительство организует конференцию по восстановлению Украины 26 апреля с участием компаний Италии. Наша приверженность миру и свободе для украинского народа неизменна", - написал Таяни в Twitter.

Представители руководства Италии давно заявляли о намерении проведения такой конференции. Ее детали и информация об участниках пока не сообщаются. Известно, что среди прочего Италия хочет предложить Украине выход на мировые рынки через свои порты в Триесте и Венеции, сделав логистический центр в Вероне.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ukraynanın bərpası ilə bağlı konfrans keçiriləcək

Другие новости из категории

Макрон: Сделаем все, чтобы война в Украине не распространилась на весь мир
Макрон: Сделаем все, чтобы война в Украине не распространилась на весь мир
10 марта 2023 г. 20:25
Органы безопасности Германии проверяют экоактивистов на экстремизм
Органы безопасности Германии проверяют экоактивистов на экстремизм
10 марта 2023 г. 19:47
Риши Сунак: Война в Украине завершится за столом переговоров
Риши Сунак: Война в Украине завершится за столом переговоров
10 марта 2023 г. 18:51
ООН: Более 28 млн афганцев нуждаются в гуманитарной помощи
ООН: Более 28 млн афганцев нуждаются в гуманитарной помощи
10 марта 2023 г. 18:30
Гросси: Следующие переговоры МАГАТЭ и Ирана состоятся через неделю
Гросси: Следующие переговоры МАГАТЭ и Ирана состоятся через неделю
10 марта 2023 г. 15:52
Боррель: Будем увеличивать финансовую и военную поддержку Украине
Боррель: Будем увеличивать финансовую и военную поддержку Украине
10 марта 2023 г. 15:33
В Индии зафиксировали первую смерть от вируса гриппа H3N2
В Индии зафиксировали первую смерть от вируса гриппа H3N2
10 марта 2023 г. 15:30
Карл III передал титул герцога Эдинбургского своему брату
Карл III передал титул герцога Эдинбургского своему брату
10 марта 2023 г. 15:10
ЕС проведет конференцию доноров помощи Турции и Сирии
ЕС проведет конференцию доноров помощи Турции и Сирии
10 марта 2023 г. 14:59
НАТО отправит в Турцию еще одну партию палаток на 4 тыс. человек
ФотоНАТО отправит в Турцию еще одну партию палаток на 4 тыс. человек
10 марта 2023 г. 14:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi