В апреле пройдет конференция по восстановлению Украины

Конференция по восстановлению Украины, которую организует правительство Италии, запланирована на 26 апреля.

Конференция по восстановлению Украины, которую организует правительство Италии, запланирована на 26 апреля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом этом сообщил вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

"Сегодня в ходе сеанса связи с министрами иностранных дел G7 я объявил, что наше правительство организует конференцию по восстановлению Украины 26 апреля с участием компаний Италии. Наша приверженность миру и свободе для украинского народа неизменна", - написал Таяни в Twitter.

Представители руководства Италии давно заявляли о намерении проведения такой конференции. Ее детали и информация об участниках пока не сообщаются. Известно, что среди прочего Италия хочет предложить Украине выход на мировые рынки через свои порты в Триесте и Венеции, сделав логистический центр в Вероне.