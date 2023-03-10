В апреле пройдет конференция по восстановлению Украины

Конференция по восстановлению Украины, которую организует правительство Италии, запланирована на 26 апреля.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом этом сообщил вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.
"Сегодня в ходе сеанса связи с министрами иностранных дел G7 я объявил, что наше правительство организует конференцию по восстановлению Украины 26 апреля с участием компаний Италии. Наша приверженность миру и свободе для украинского народа неизменна", - написал Таяни в Twitter.
Представители руководства Италии давно заявляли о намерении проведения такой конференции. Ее детали и информация об участниках пока не сообщаются. Известно, что среди прочего Италия хочет предложить Украине выход на мировые рынки через свои порты в Триесте и Венеции, сделав логистический центр в Вероне.