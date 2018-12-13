В Антарктике погибли два сотрудника американской станции

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Два пожарных техника, занимавшиеся профилактическим обслуживанием на американской исследовательской станции Мак-Мердо в Антарктике, скончались 12 декабря.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Как уточнили в Национальном научном фонде США, техники были найдены в бессознательном состоянии на полу здания после того, как пилот пролетающего мимо вертолёта заметил дым и приземлился, чтобы провести расследование.

Смерть одного из сотрудников была констатирована медиками на месте инцидента. Смерть другого констатировали вскоре после того, как его доставили в клинику на вертолёте.