В Анкаре задержаны более ста человек по подозрению в связях с ИГ

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Полиция и силы безопасности Турции проводят в Анкаре широкомасштабную операцию по задержанию предполагаемых членов террористической группировки "Исламское государство".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, уже задержан 101 человек.

Отмечается, что в операции участвуют около 1,5 тысячи полицейских, она проводится по 250 адресам.

Выданы ордеры на задержание 245 человек. В ходе операции изъяты материалы на бумажных и цифровых носителях, касающиеся деятельности террористической группировки.