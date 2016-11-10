В Анкаре у посольства ФРГ прошла акция протеста

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Около тысячи человек приняли участие в акции протеста у посольства Германии в Анкаре, участники митинга выступили против политики официального Берлина по отношению к запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu в среду.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявил, что Германия является страной, оказывающей наибольшую поддержку действующим в Турции террористам. В частности, речь идет об отказе выдать Анкаре около четырех тысяч членов РПК. По словам Чавушоглу, немецкая сторона не удовлетворила ни одного запроса, в то время как РПК "в каждом городе Германии собирает деньги для своей террористической деятельности".

В акции у посольства ФРГ в Анкаре приняли участие ветераны и родственники турецких полицейских и военных, погибших в столкновениях с курдскими повстанцами. Участники акции держали в руках плакаты с лозунгами: "Меркель, чаша нашего терпения переполнена!", "Террористы, которых вы покрываете, нанесут по вам удар!" и "Германия, не покрывай предателей!".