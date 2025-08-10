О нас

В Анкаре самолет экстренно приземлился из-за загоревшихся наушников

В Анкаре самолет экстренно приземлился из-за загоревшихся наушников Самолет Turkish Airlines, летевший рейсом TK2225 из Газиантепа в Стамбул, совершил вынужденную посадку в Анкаре после возгорания аккумулятора беспроводных наушников у одного из пассажиров.
10 августа 2025 г. 17:25
Самолет Turkish Airlines, летевший рейсом TK2225 из Газиантепа в Стамбул, совершил вынужденную посадку в Анкаре после возгорания аккумулятора беспроводных наушников у одного из пассажиров.

Как передает Report, об этом сообщил портал HavaSosyalMedya.

Отмечается, что лайнер вылетел в 13:33 по Баку и в 14:20 приземлился в Анкаре, отклонившись от маршрута. По данным портала, в аэропорту владельца наушников и еще одного пассажира, у которого произошла паническая атака во время пожара, передали медикам и органам безопасности.

Сервис Flightradar24 зафиксировал, что самолет уже покинул Анкару и в 15:58 прибыл в Стамбул.

