Турция осудила нападение на Коран и турецкий флаг в Дании

Турция решительно осуждает совершенное в Дании нападение на Коран и турецкий флаг.

Турция решительно осуждает совершенное в Дании нападение на Коран и турецкий флаг.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении МИД Турции.

"Мы самым решительным образом осуждаем подлое нападение на священный Коран и наш славный флаг, совершенное вчера днем в Дании. Мы ни в коем случае не согласны с тем, что этот отвратительный акт, представляющий собой преступление на почве ненависти, был разрешен под именем свободы выражения мнений", - отмечается в заявлении.

В публикации также подчеркивается, что данный акт, совершенный в месяц Рамадан, еще раз продемонстрировал, что исламофобия, дискриминация и ксенофобия достигли в Европе тревожного уровня и что из прошлого не было извлечено никаких уроков.

В турецком МИД также призвали власти Дании "принять необходимые меры в отношении лиц, совершивших это преступление на почве ненависти, и принять конкретные меры для предотвращения подобных провокаций".