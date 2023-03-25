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Турция осудила нападение на Коран и турецкий флаг в Дании

Турция осудила нападение на Коран и турецкий флаг в Дании Турция решительно осуждает совершенное в Дании нападение на Коран и турецкий флаг.
Другие страны
25 марта 2023 г. 16:18
Турция осудила нападение на Коран и турецкий флаг в Дании

Турция решительно осуждает совершенное в Дании нападение на Коран и турецкий флаг.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении МИД Турции.

"Мы самым решительным образом осуждаем подлое нападение на священный Коран и наш славный флаг, совершенное вчера днем в Дании. Мы ни в коем случае не согласны с тем, что этот отвратительный акт, представляющий собой преступление на почве ненависти, был разрешен под именем свободы выражения мнений", - отмечается в заявлении.

В публикации также подчеркивается, что данный акт, совершенный в месяц Рамадан, еще раз продемонстрировал, что исламофобия, дискриминация и ксенофобия достигли в Европе тревожного уровня и что из прошлого не было извлечено никаких уроков.

В турецком МИД также призвали власти Дании "принять необходимые меры в отношении лиц, совершивших это преступление на почве ненависти, и принять конкретные меры для предотвращения подобных провокаций".

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Версия на английском языке Ankara condemns attack on Quran and Turkish flag in Denmark
Версия на азербайджанском языке Türkiyə XİN Danimarkada Qurani-Kərimin yandırılmasını pisləyib

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