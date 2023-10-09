В Анголе в ходе антиправительственных протестов задержали свыше 130 человек

По меньшей мере 132 человека задержаны в ходе антиправительственной демонстрации на востоке Анголы.

По меньшей мере 132 человека задержаны в ходе антиправительственной демонстрации на востоке Анголы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила ангольская газета O Pais.

Демонстрация прошла утром 8 октября в провинции Лунда Сул, где находится алмазное месторождение Катока. По данным агентства AFP, протесты были связаны с ростом стоимости жизни.

Протестующие перекрыли движение автомобилей и пешеходов, сообщает O Pais. Сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ, резиновые пули и другие средства. По данным полиции, задержаны 132 человека, никто из них не пострадал.

Ранее, в июне, в столице Анголы Луанде и других городах страны прошла серия протестов против непопулярного решения правительства сократить субсидии на топливо, что привело к резкому росту цен на бензин. Эта мера была направлена на сокращение государственных расходов на фоне падения доходов от экспорта нефти.