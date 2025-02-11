О нас

В Анголе с начала 2025 года выявили около 3 тыс. случаев заболевания холерой

В Анголе с начала 2025 года выявили около 3 тыс. случаев заболевания холерой Министерство здравоохранения Анголы зарегистрировало свыше 2 880 подтвержденных случаев заражения холерой с начала 2025 года. Умерли 97 пациентов.
Другие страны
11 февраля 2025 г. 02:28
В Анголе с начала 2025 года выявили около 3 тыс. случаев заболевания холерой

Министерство здравоохранения Анголы зарегистрировало свыше 2 880 подтвержденных случаев заражения холерой с начала 2025 года. Умерли 97 пациентов.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Angop со ссылкой на данные министерства.

Большинство случаев заболевания холерой приходится на провинцию Луанда - 1 425. Больше всего затронута группа населения в возрасте от двух до пяти лет, на нее приходится 443 заболевших и 12 смертельных исходов.

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что заболеваемость холерой растет во всем мире с 2021 года. Наиболее острая ситуация наблюдалась в Замбии. Об активных вспышках болезни сообщили также Мозамбик, Танзания, Демократическая Республика Конго, Эфиопия и Нигерия.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Посол: Литва и Азербайджан обсуждают проведение очередного заседания межправкомиссии
Посол: Литва и Азербайджан обсуждают проведение очередного заседания межправкомиссии
10 февраля 2025 г. 13:00
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
6 февраля 2025 г. 16:54
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности "Россотрудничества"
6 февраля 2025 г. 12:36
Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
5 февраля 2025 г. 14:00
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
5 февраля 2025 г. 12:27
Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном
Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном
3 февраля 2025 г. 15:00
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
31 января 2025 г. 13:49
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского зеленого кабеля из Азербайджана
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского "зеленого кабеля" из Азербайджана
30 января 2025 г. 16:13
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
29 января 2025 г. 10:30
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
28 января 2025 г. 19:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi