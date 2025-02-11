В Анголе с начала 2025 года выявили около 3 тыс. случаев заболевания холерой

Министерство здравоохранения Анголы зарегистрировало свыше 2 880 подтвержденных случаев заражения холерой с начала 2025 года. Умерли 97 пациентов.

Министерство здравоохранения Анголы зарегистрировало свыше 2 880 подтвержденных случаев заражения холерой с начала 2025 года. Умерли 97 пациентов.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Angop со ссылкой на данные министерства.

Большинство случаев заболевания холерой приходится на провинцию Луанда - 1 425. Больше всего затронута группа населения в возрасте от двух до пяти лет, на нее приходится 443 заболевших и 12 смертельных исходов.

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что заболеваемость холерой растет во всем мире с 2021 года. Наиболее острая ситуация наблюдалась в Замбии. Об активных вспышках болезни сообщили также Мозамбик, Танзания, Демократическая Республика Конго, Эфиопия и Нигерия.