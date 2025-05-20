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В Анголе из-за пожара на нефтяной платформе пострадали 17 человек

В Анголе из-за пожара на нефтяной платформе пострадали 17 человек В результате пожара на нефтяной платформе в Анголе пострадали не менее 17 человек.
Другие страны
20 мая 2025 г. 20:23
В Анголе из-за пожара на нефтяной платформе пострадали 17 человек

В результате пожара на нефтяной платформе в Анголе пострадали не менее 17 человек.

Как передает Report, об этом сообщила газета Jornal de Angola со ссылкой на данные Национального агентства нефти, газа и биотоплива.

Согласно информации, инцидент произошел у берегов провинции Кабинда на глубоководной платформе Benguela Belize-Lobito Tomboco, принадлежащей компании Cabinda Gulf Oil Company Limited (CABGOC).

По данным издания, четыре человека из 17 пострадавших госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии.

Отмечается, что платформа с 1 мая 2025 года проходит плановое ежегодное техническое обслуживание. По данным CABGOC, возгорание было быстро ликвидировано.

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Версия на английском языке 17 injured after fire erupts on Chevron-operated oil platform in Angola
Версия на азербайджанском языке Anqolada neft platformasındakı yanğında 17 nəfər xəsarət alıb

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