В Анголе из-за пожара на нефтяной платформе пострадали 17 человек

В результате пожара на нефтяной платформе в Анголе пострадали не менее 17 человек.

В результате пожара на нефтяной платформе в Анголе пострадали не менее 17 человек.

Как передает Report, об этом сообщила газета Jornal de Angola со ссылкой на данные Национального агентства нефти, газа и биотоплива.

Согласно информации, инцидент произошел у берегов провинции Кабинда на глубоководной платформе Benguela Belize-Lobito Tomboco, принадлежащей компании Cabinda Gulf Oil Company Limited (CABGOC).

По данным издания, четыре человека из 17 пострадавших госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии.

Отмечается, что платформа с 1 мая 2025 года проходит плановое ежегодное техническое обслуживание. По данным CABGOC, возгорание было быстро ликвидировано.