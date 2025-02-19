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В английской деревне эвакуировали жителей из-за гигантской воронки

В английской деревне эвакуировали жителей из-за гигантской воронки Жителей деревни Годстоун в графстве Суррей на юге Англии эвакуировали из-за большой воронки.
Другие страны
19 февраля 2025 г. 15:25
В английской деревне эвакуировали жителей из-за гигантской воронки

Жителей деревни Годстоун в графстве Суррей на юге Англии эвакуировали из-за большой воронки.

Как сообщает Reuters, передает Report, образовавшаяся воронка поглотила как минимум один сад и вынудила власти эвакуировать жителей примерно 30 домов.

Местные власти назвали провал в грунте, который появился 17 февраля и к следующему дню увеличился как минимум до 20 метров, серьезным инцидентом.

BBC сообщает, что эвакуированные дома были построены около трех лет назад на месте бывшего песчаного карьера.

Совет графства Суррей заявил, что расследование причин образования воронки продолжается и попросил жителей избегать этого района, пока ведутся работы.

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