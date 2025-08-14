В Англии зафиксировано свыше 70 случаев лихорадки чикунгунья с начала года

Более 73 завозных случаев лихорадки чикунгунья зафиксировано в Англии с начала этого года. Большинство случаев зарегистрированы в Лондоне.

Как передает Report со ссылкой на британские СМИ, об этом говорится в сообщении Агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA).

"Последние данные свидетельствуют об увеличении числа завозных случаев заболевания чикунгуньей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В период с января по июнь 2025 года было зафиксировано в общей сложности 73 случая. За аналогичный период 2024 года было зафиксировано 27 случаев", - сказано в сообщении.

Кроме того, за данный период также было зафиксировано три завозных случая лихорадки Оропуш. Это первые в истории случаи данного вида тропической лихорадки в стране.